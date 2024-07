Demain nous appartient spoiler : Damien décide de faire parler... (vidéo épisode du 26 juillet)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – On peut dire que Damien est obnubilé par la vie amoureuse de sa soeur dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, il cherche absolument à savoir si Violette est en couple et avec qui !

Loin d’imaginer qu’il s’agit de Jordan, dans quelques jours, Damien va tenter de faire parler… Rayane !











Publicité





Rayane présente ses excuses à Damien

Alors qu’il est de nouveau en couple avec Jack, Rayane croise Damien à l’heure du petit déjeuner. Rayane en profite pour présenter ses excuses à Damien pour les boosters et Violette… Damien accepte ses excuses et lui dit qu’il l’aime bien. Et quand Rayane lui dit qu’il est prêt à lui rendre service, Damien en profite…

Il regarde Rayane les yeux dans les yeux et lui demande si Violette est en couple ! Rayane ment à Damien, il lui dit qu’il ne sait pas mais qu’il pense que non…

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Aurore quitte William, Caroline arrêtée (vidéo épisode du 25 juillet)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1735 du 26 juillet 2024 : Damien veut faire parler Rayane

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.