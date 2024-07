Secret Story : Alexis et Zoé officialisent leur couple ! (PHOTO)

Publicité





Quelques semaines après avoir gagné Secret Story, Alexis est bien en couple avec Zoé, la jolie Miss belge. On s’en doutait mais ces deux là ont officialisé ce mardi soir sur leurs comptes du réseau social Instagram.





« L’amour de A à Z » a écrit Alexis en publiant une photo d’eux entrain de s’embrasser sur une plage.







Publicité





Alexis et Zoé étaient très proches tout au long de l’aventure Secret Story mais il ne s’était rien passé car Zoé était en couple à l’extérieur de la maison des secrets.

Mais en sortant, Zoé a mis un terme à sa relation et elle a ensuite retrouvé Alexis après la finale. Et depuis, ces deux là ne se quittent plus ou presque ! Ils enchainent les aller/retours entre la Belgique et l’Angleterre, où Alexis est joueur de foot professionnel. Désormais, Alexis et Zoé vont donc vivre leur histoire au grand jour.



Publicité





PHOTO Alexis et Zoé, le bisou