Demain nous appartient spoiler : Mélody parle à Bastien (vidéo épisode du 11 juillet)

Demain nous appartient spoiler – L’heure va être aux explications entre Mélody et Bastien dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Mélody retrouve Bastien et elle est contrainte de s’expliquer.











Bastien sait désormais qu’elle est sa mère et il lui demande des explications. Bastien est bouleversé face à Mélody, qui lui explique les avoir suivis depuis ses 5 ans… Elle lui assure qu’elle voulait revenir dans sa vie mais que John s’y opposait. Bastien peine à la croire… Et quand Mélody lui dit qu’elle aimerait qu’ils apprennent à se connaitre, Bastien est très dur : il lui dit qu’elle n’est rien d’autre que sa prof de sport ! Il s’en va et laisse Mélody en larmes.

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.