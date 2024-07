Demain nous appartient spoiler : Nathan remonté, il découvre que... (vidéo épisode du 2 août)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Nathan va être remonté dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, le tag du Little Spoon va engendrer un surnom désagréable pour le food-truck.











Nathan efface les tags du Little Spoon

Alors que le Little Spoon a été tagué, tous les jeunes du coin en ont profité pour rebaptiser le petit bébé de Nathan… Le Little Spoon est désormais appelé : Le Little Boobs ! Nathan n’apprécie pas et décide d’effacer les tags.

Valentine lui explique que ce n’est pas si grave mais Nathan se met la pression. Bart lui a fait confiance, il veut être à la hauteur !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1740 du 2 août 2024 : Nathan se met la pression

