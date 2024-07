« Jean-Baptiste Guégan : l’incroyable destin de l’homme à la voix de Johnny » c’est ce soir sur TMC (31 juillet)

Publicité





« Jean-Baptiste Guégan : l’incroyable destin de l’homme à la voix de Johnny », c’est le documentaire rediffusé ce mercredi 31 juillet sur TMC.





À voir ou revoir ce soir dès 21h10 sur TMC et bien sûr sur TF1+.







Jean-Baptiste Guégan : l’incroyable destin de l’homme à la voix de Johnny : présentation

Pour toute la France, il est l’homme à la voix de Johnny ! Cinq ans après, Jean-Baptiste Guégan est devenu un artiste accompli et reconnu, remplissant les plus grandes salles du pays et continuant de fasciner le public.

Dans ce documentaire exceptionnel, vous découvrirez comment l’artiste a vécu cet incroyable tourbillon. Il se confiera sur son parcours, de ses premiers pas jusqu’à aujourd’hui. Il a exceptionnellement ouvert les portes de son intimité, partageant des moments précieux comme son mariage avec des images exclusives de la cérémonie, ainsi que les coulisses de son concert événement à l’Accor Arena de Paris. Vous le verrez également chez lui, où il aime se ressourcer en compagnie d’amis ou en travaillant le bois.



Son succès, il le doit à ce qu’il définit lui-même comme un don : une voix reconnaissable entre toutes, celle de Johnny. Mais cette voix seule ne suffit pas à expliquer la star qu’il est devenu aujourd’hui. Quel est donc son secret ? Comment a-t-il conquis le cœur des Français ? Comment Jean-Baptiste Guégan, adolescent timide et fan de Johnny, a-t-il réussi à suivre les traces de son idole ?

Le chanteur se livre avec émotion sur ses blessures, ses moments de doute, mais aussi sur les rencontres décisives qui ont transformé sa vie. Ceux qui l’ont connu dévoileront les coulisses de son incroyable histoire. Vous verrez que la vie de Jean-Baptiste Guégan se confond parfois de manière troublante avec celle de son idole, Johnny Hallyday. Sa famille et ses amis proches révèleront son enfance difficile, marquée par les drames et les épreuves, similaires à celles de Johnny.

Ses collaborateurs raconteront ses débuts en Bretagne, et nous dévoilerons les coulisses de ses rencontres avec les amis proches de Johnny Hallyday. Enfin, vous découvrirez les coulisses de l’émission qui a changé sa vie : « La France a un incroyable talent ».

De l’adolescent fan de Johnny à la star marchant désormais dans les pas de son idole, découvrez les secrets de l’incroyable destin de Jean-Baptiste Guégan.