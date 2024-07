Demain nous appartient spoiler : Roxane et Sara prises au piège ! (vidéo épisode du 29 juillet)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Les choses vont mal tourner pour Sara et Roxane dans votre feuilleton quotidien sétois « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, un prétendu joueur d'échec va les piéger et elles vont se retrouver dans de sales draps !











Roxane et Sara séquestrés

Sara et Roxane se rendent à un rendez-vous à la Marina. L’étrange joueur d’échecs a donné rendez-vous à Roxane… Mais il n’est pas là ! Elles se retrouvent dans une sinistre cale de bateau. Elles découvrent un ordinateur allumé sur une photo de la Tapisserie de Bayeux… Et à côté, des barres énergétiques. Soudain, la trappe se referme brusquement !

Sara et Roxane sont prises au piège et séquestrées… Mais qui s’en prend à elles et pourquoi ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1736 du 29 juillet 2024 : Sara et Roxane piégées

