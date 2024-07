Cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024 : Céline Dion et Lady Gaga attendues, découvrez le programme

Publicité





La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, prévue pour ce vendredi, promet un spectacle inoubliable avec un casting prestigieux. La présence de Céline Dion, longtemps spéculée, a été confirmée. La diva québécoise, absente de la scène depuis 2020 pour des raisons de santé, fera son grand retour en interprétant « L’hymne à l’amour » d’Édith Piaf, selon les informations du Parisien.





Arrivée en France mardi matin par jet privé, la participation de Céline Dion a suscité un engouement considérable et a même été évoquée lors d’une interview du président Emmanuel Macron sur France 2. Le président a exprimé sa joie et son espoir de la voir se produire lors de cet événement.







Aux côtés de Céline Dion, Aya Nakamura apportera également sa touche unique à la cérémonie en revisitant le répertoire de Charles Aznavour. La chanteuse de « Djadja » sera accompagnée des musiciens de la Garde républicaine et des choristes du Chœur de l’Armée française.

Le casting ne s’arrête pas là. Lady Gaga est également attendue avec impatience. Et Juliette Armanet et Sofiane Pamart livreront une interprétation de « Imagine » de John Lennon, selon les informations de L’Équipe.



Le journal sportif a également annoncé la participation du rappeur Rim’K et de Philippe Katerine. Ce dernier ne chantera pas, mais fera une apparition remarquée, nu sous une immense cloche, selon Le Parisien. De plus, bien que DJ Cerrone ait démenti sa présence, son titre emblématique « Supernature » devrait être mis à l’honneur.

Cette cérémonie s’annonce grandiose, réunissant des talents variés pour célébrer l’ouverture des Jeux olympiques dans un esprit de diversité et d’unité.

Rendez-vous demain, vendredi 26 juillet 2024, à 19h30 sur France 2 pour suivre la Cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 présentée par Daphné Bürki, Laurent Delahousse et Alexandre Boyon depuis le Trocadéro et des envoyés spéciaux à Paris, en Île-de-France, sur le territoire, en Outre-mer et depuis les sites de compétition.