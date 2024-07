Joséphine Ange Gardien du 25 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Publicité





Joséphine Ange Gardien du 25 juillet 2024 – Ce jeudi après-midi et comme tout l’été, c’est deux épisodes de votre série « Joséphine Ange Gardien » qui vous attendent sur TF1. Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous à partir de 14h25 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Joséphine Ange Gardien du 25 juillet 2024 : l’épisode « Carpe Diem »

Joséphine vient en aide à François, propriétaire d’un petit salon de coiffure. Fragilisé par la mort de son père et empêtré dans des problèmes financiers, François semble avoir perdu le goût de vivre, s’éloignant de sa femme et de son fils qui ne savent plus comment l’aider. Joséphine découvre que, derrière la déprime de François, se cache un profond regret. Victime du syndrome de « l’herbe est plus verte ailleurs », le coiffeur s’imagine avoir raté sa vie en reprenant le salon de son père, au lieu de se lancer dans les affaires comme son ami d’enfance, Jérôme, devenu patron d’une grande société de vente en ligne. Malgré tous les efforts de Joséphine pour remonter le moral de François, rien n’y fait. François n’accepte pas sa vie. Joséphine n’a alors d’autre solution que d’interrompre le cours du temps pour employer une solution radicale : projeter François dans une dimension parallèle où il vit sa vie rêvée.

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Alexandre Brasseur (François Spontini), Sara Mortensen (Amélie Spontini), Serge Gisquière (Jérôme Paluel), Flavie Péan (Eve), Anna Gaylor (Madame Leprince), Sacha Toledano (Ivan Spontini), Jeanne-Marie Ducarre (Clarisse), Laurence Breheret (Valérie Lebon), Michaël Vander-Meiren (Le patron du bistrot), Catherine Lefroid (Isabelle), Hubert Roulleau (Le jeune cadre), Aymeric Dapsence (Le photographe), Jean-Louis Tilburg (Le pompier)



Et à 16h l’épisode « Le secret des templiers »

Joséphine apparaît au seuil d’un château où une famille vit dans la crainte d’une malédiction datant du Moyen Âge. Étrangement, Joséphine a pour « cliente » Eléonore, la jeune femme à l’origine de ce malheur, malgré sa mort survenue il y a plusieurs siècles. Lorsque Mathieu, le jeune fils de la maison, est victime d’un grave accident de voiture et se retrouve entre la vie et la mort, Joséphine décide d’agir. Elle remonte alors dans le passé pour aider Eléonore et mettre fin à la malédiction. Joséphine découvre qu’Eléonore, mariée de force à un seigneur qu’elle méprisait, était secrètement amoureuse d’Odon, un jeune forgeron. Pour lever la malédiction et sauver Mathieu, Joséphine doit empêcher le mariage forcé d’Eléonore avec le prétendant choisi par son père.

Avec : Mimie Mathy (Joséphine), Annabelle Hettmann (Eléonore), Lionel Lingelser (Odon), Jean Dell (Hugues de Bouailles), Laurent Gamelon (Le Duc d’Arcamboise), Anne Loiret (Anne), Emmanuel Salinger (Guillaume), Laurent Le Doyen (Jacques de Torques), Samuel Cahu (Mathieu), Emmanuel Courcol (Edouard), Lise Payen (Agathe), Marika Soposka (Léa), Jan Filipensky (Garde colosse), Jan Kostroun (Médecin 1311), Pétra Spindlerova (Hélène), Katerina Mala (Infirmière en chef), Jindrich Hinke (Convive 1), Michal Gulyas (Convive 2), Petr Filip (Convive 3), Vilem Udatny (Assaillant), Jiri Oliva (Paysan), Neli Becirbasicova (Célestine), Petr Matousek (Garde banquet), Jan Kuzelka (Chef cuisinier), Patrik Plesinger (Médecin 2007), Miroslav Horacek (Majordome)