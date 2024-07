Demain nous appartient spoilers : une vengeance, coup dur pour Chloé, les résumés jusqu’au 16 août 2024

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance jusqu’au 16 août 2024 – Qu’est-ce qui vous attend à la mi-août dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. Comme chaque dimanche, Stars-Actu.fr vous dévoile les nouveaux résumés spoilers, pour la semaine du lundi 12 au vendredi 16 août 2024.











Publicité





On peut déjà vous dire que dans deux semaines, Timothée est sur la piste de Sungam, le joueur d’échec qui organise sa vengeance à Sète. Le fils de Victor comprend qu’il a un complice et cherche à découvrir leur cible…

Pendant ce temps là, Bastien décide finalement d’avancer en laissant une place à Mélody dans sa vie. Et pour Chloé et Alex, c’est un coup dur. Une fissure dans la maison rappelle à Chloé le traumatisme de l’effondrement du lycée et elle cherche un nouveau logement…

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 12 au 16 août 2024

Lundi 12 août 2024, épisode 1736 : Les policiers se sont trompés sur l’identité de la cible de Sungam. Marianne décide de suivre Bruno pour découvrir la vérité. Pour Charles, Lilou dépasse les limites avec la clientèle.

Mardi 13 août 2024, épisode 1737 : Timothée comprend que Sungam n’agit pas seul. Une fissure dans le plafond des Delcourt remémore un traumatisme. Violette jubile à l’idée de prendre la place de Lilou.

Mercredi 14 août 2024, épisode 1738 : Armé d’un détonateur, Sungam réclame son ennemi. Chloé ne trouve pas de logement pour sa famille. Le destin s’acharne sur Maud et Diego.

Jeudi 15 août 2024, épisode 1739 : Chloé retrouve son cousin, Michaël, et sa femme. Les retrouvailles sont électriques. Mona ruse pour confirmer ses soupçons. Bastien est prêt à faire une place à Mélody dans sa vie.

Vendredi 16 août 2024, épisode 1740 : Pour Martin, il n’y a pas de fumée sans feu. Blasé, Simon se sent contraint de rendre service à Maud. Nordine fait face à une grande désillusion.



Publicité





A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : l’éclair de génie de Roxane pour s’échapper ! (vidéo épisode du 31 juillet)

Demain nous appartient spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Demain nous appartient » :

du 29 juillet au 2 août 2024 en cliquant ICI

du 5 au 9 août 2024 en cliquant ICI

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…