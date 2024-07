66 minutes du 28 juillet : sommaire et reportages ce dimanche (vidéo)

Publicité





66 minutes du 28 juillet 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous dès 17h10 sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 28 juillet 2024, sommaire et extrait vidéo

A 17h40 dans 66 minutes

🔵 Vacances pas chères en club

Cet été beaucoup d’entre vous ont ou vont passer leurs vacances en France. Peut-être pour certains en club. Un mode de villégiature plébiscité par un million et demi de Français chaque année. Le leader de ces clubs de vacances dans l’hexagone, Belambra, possède cinquante villages un peu partout dans le pays. Il nous a ouvert les portes du plus grand, situé dans le Var sur la splendide presqu’ile de Giens : trente-cinq hectares bordé par dix-sept criques et bercés par le chant des cigales. L’été, un millier de clients y résident chaque semaine. A quoi ressemble leur séjour ? Et comment l’enseigne, qui vient tout juste d’investir trente millions d’euros pour rénover ses clubs, s’y prend-elle pour fidéliser ses clients ?



🔵 Casablanca, la ville blanche

Mythique, la ville blanche reste méconnue. Pourtant, la capitale économique du Maroc est en train de se transformer, notamment avec l’arrivée du Royal Mansour Casablanca. Le Palace à ouvert en mai dans le quartier français. Cette inauguration a remué une partie du centre-ville. Les routes ont été rénovées, des immeubles entiers ravalés. Avec Rabat, Casablanca est la ville qui compte le plus de Français installés à l’année : designer, kiné, businessman, chef… tous sont attirés par cette ville jeune, moderne et branchée.

