« Drag Race » saison 3 : et la gagnante est… (finale du 19 juillet 2024)

Publicité





« Drag Race » la gagnante de la saison 3 – Qui a gagné la finale de la saison 3 de « Drag Race » ce vendredi soir sur France 2 ? Au terme de plusieurs semaines de compétition, le jury composé de Nicky Doll, Daphné Bürki et Kiddy Smile a désigné la grande gagnante !





Et à l’issue de cette finale c’est Le Filip qui a remporté la victoire !







Publicité





Elle succède à Keiona, gagnante de la saison 2, qui lui a remis sa couronne ce soir. Le Filip a remporté un sceptre et une couronne de la part de Y’Paris d’une valeur de 40.000 euros, un an d’approvisionnement de maquillage chez MAC Cosmetics et un voyage au carnaval de Venise financé par Misterb&b.

Pour cette finale, Le Filip était face à Leona Winter, Lula Streg, et Ruby On The Nail.



Publicité





« Drag Race » finale du 19 juillet : le replay

Si vous avez manqué la finale de « Drag Race » saison 3, sachez qu’elle sera très vite dispo en replay gratuit sur france.tv.