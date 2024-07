« NCIS : Los Angles » : lancement de la saison 12 ce soir sur M6 (20 juillet 2024)

Publicité





NCIS du 8 juin 2024 – Ce samedi soir, M6 lance la diffusion de la saison 12 inédite de la série « NCIS : Los Angles » ce samedi soir. Au programme ce soir, pas moins de 5 épisodes inédits à la suite !





A découvrir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur 6play pour le replay.







NCIS du 8 juin 2024 : vos épisodes inédits

Saison 12 – épisode 1 : Cloué au sol

Lorsqu’un bombardier russe disparaît alors qu’il survole le sol américain, Callen et Sam doivent le traquer dans le désert et sécuriser ses armes et ses renseignements avant que les Russes à bord ne détruisent l’avion. Hetty confie à Nell une mission énigmatique.

Saison 12 – épisode 2 : Crimes de guerre

Alors que débute le procès du premier maître Argento, arrêté par Callen et Sam pour crimes de guerre, le NCIS doit retrouver le témoin principal, qui a disparu.



Saison 12 – épisode 3 : Le missile fantôme

Sam a rendez-vous avec Donald Harris, un comptable qui affirme avoir des informations concernant la sécurité nationale. Mais il s’agit en réalité d’un piège. Un homme a pris le contrôle du véhicule de Donald et a tenté de les éliminer tous les deux…

Saison 12 – épisode 4 : Cash flow

Une cambrioleuse fracture l’entrée d’un entrepôt où sont stockées de nombreuses marchandises et commence par faire un rapide inventaire des objets ayant de valeur. Mais elle n’avait pas prévu de tomber sur un cadavre. Le NCIS doit faire équipe avec elle pour identifier le tueur…

Saison 12 – épisode 5 : Le réveil des morts

Après l’évasion de deux détenus, Kensi est contactée par les services secrets. L’un des deux prisonniers a pu être appréhendé. Cet homme n’est autre que David Kessler, un dangereux psychopathe qu’elle a arrêté treize plus tôt. De son côté, Deeks doit quitter les rangs du NCIS..