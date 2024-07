Publicité





Grands Reportages du 7 juillet 2024, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Publicité





Grands Reportages du 7 juillet 2024 : au sommaire ce samedi

A 13h40 « Cold case : la vérité à tout prix » : Grands reportages propose une enquête inédite sur deux affaires classées mais jamais résolues. Le premier cas concerne Romain Lannuzel, un étudiant de 20 ans à Barcelone dans le cadre du programme Erasmus, disparu inexplicablement en plein centre-ville le 13 novembre 2007. Malgré de nombreuses investigations, la police espagnole n’a trouvé aucune trace de lui. Un policier catalan a déclaré : « C’est comme si la terre s’était ouverte puis refermée sur lui ». Le second cas est celui de Pascal Labarre, condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Michèle Gillet. Depuis 2002, il clame son innocence et un nouveau témoignage pourrait relancer l’enquête.

A 14h50 « Odyssée en Méditerranée – Episode 1 » : Des Baléares aux Cyclades, en passant par les îles françaises, italiennes ou croates, la Méditerranée abrite des dizaines d’îles. Ces parcelles de terre isolées en mer offrent une incroyable diversité de paysages, de cultures, de cuisines et de trésors naturels ou historiques. Cette richesse, combinée à l’art de vivre méditerranéen, transforme ces îles en petits paradis hors du temps, attirant de plus en plus de Français en quête d’une nouvelle vie ou d’un endroit où s’installer définitivement. Nous vous invitons à les suivre dans cette Odyssée moderne, à travers une série de quatre épisodes. Qu’il s’agisse d’une brève escale ou d’un séjour à vie, tous partagent un rêve d’ailleurs, de rencontres uniques, d’aventures et de succès. Chacun de ces individus, confronté à des défis personnels ou professionnels, célèbre à sa manière la magie de ces îles, véritables joyaux de la Méditerranée…

Pour les découvrir rendez-vous cet après-midi à partir de 13h35 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.



Publicité