13h15 le dimanche du 7 juillet : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le dimanche du 7 juillet 2024 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode 2 de la série intitulée « L’Assiette française ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 13h15 le dimanche » du 7 juillet 2024 : « L’Assiette française », le sommaire

Cette série plonge au cœur de l’excellence culinaire et de l’impact mondial de la gastronomie française. Comment chefs, apprentis et producteurs s’efforcent-ils quotidiennement de promouvoir et de réinventer ce patrimoine national ? Quels défis attendent les cuisiniers d’aujourd’hui et de demain ? Cette série aborde bien plus que la gastronomie : elle traite également d’écologie, de société et d’économie, tout en accordant une place essentielle aux histoires humaines et à l’humour.

Le magazine « 13h15 le dimanche » nous emmène dans les coulisses de ce monde fascinant, suivant divers acteurs de la gastronomie. Dans cet épisode savoureux, nous rencontrons des vegans et des amateurs de viande, des éleveuses passionnées et des maraîchers innovants.



Publicité





Au four et au moulin

Matthieu Dupuis-Baumal voit ses ambitions se réaliser avec l’attribution de quatre toques et d’une note de 17/20 par le célèbre guide Gault et Millau pour l’un de ses deux restaurants gastronomiques à Aix-en-Provence. Un défi supplémentaire car il doit maintenant maintenir ce niveau d’excellence.

À Marseille, Laëtitia Visse, spécialiste de la cuisine de viandes, se questionne : face à l’inflation qui frappe tout le secteur de la restauration, elle a du mal à joindre les deux bouts et redoute de devoir fermer son établissement.

Cette année, Jessica s’est juré de sortir la tête de l’eau. Issue d’une famille de producteurs de lait depuis cinq générations, elle aurait pu tout abandonner en 2010, lorsque ses parents, accablés par les dettes et la chute des prix du lait, vendaient à perte. Mais cette période difficile a été le déclic pour elle.

Franck Ponthier est maraîcher dans un jardin d’un hectare, à quelques minutes de la station de métro Saint-Denis – Université. Comme chaque mercredi, il livre 30% de sa production de légumes à une quinzaine de grands restaurants parisiens, tandis que sa collègue se charge de distribuer le reste à des associations, à vélo.