Ici tout commence du 24 juillet : Jasmine entre la vie et la mort ! (résumé + vidéo épisode 975 en avance)

Ici tout commence du 24 juillet 2024, résumé et vidéo extrait épisode 975 – Louvin n’a pas hésité à tirer sur Jasmine hier dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et ce soir, la jeune femme est entre la vie et la mort !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 24 juillet 2024 – résumé de l’épisode 974

Le père Louvin n’a pas hésité à tirer sur Jasmine… À bout de forces, Carla et Cléo sont contraintes de la transporter pour atteindre la frontière. La police doit les retrouver rapidement si Jasmine veut avoir une chance d’être sauvée ! Elle risque une septicémie et pourrait mourir…

A l’institut, Laetitia développe une obsession dangereuse. Quant à Lionel, désormais il ne souhaite que le meilleur pour sa sœur !



Ici tout commence du 24 juillet 2024 – extrait vidéo

