Plus Belle La Vie du 24 juillet 2024 : le vrai coupable arrêté, il avoue (résumé + extrait vidéo épisode 142 en avance)

Plus belle la vie du 24 juillet 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 142 de PBLV – Blanche, Luna et Eric vont être tous les trois arrêtés par la police ce soir dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Blanche continue de dire qu’elle est innocente mais son comportement reste suspect…

Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 24 juillet 2024 – résumé de l’épisode 142

Paul passe aux aveux

Eric est bouleversé car Blanche refuse de dénoncer le faussaire, bien qu’elle connaisse son identité. Après y avoir réfléchi toute la nuit, elle a décidé de ne rien révéler et demande à tout le monde de se taire. Elle affirme que le faussaire est une bonne personne, motivée par son amour pour Christina. Luna veut connaître son nom, mais Blanche s’y oppose fermement, ajoutant que l’homme en question a des relations et fera tout pour la sortir de cette situation.

Pendant ce temps là au commissariat, Jean-Paul et Patrick expliquent à Méline que l’imprimante utilisée pour fabriquer la fausse carte d’identité de Christina est celle de Paul Chaline, l’éditeur de Carole Storm. Ils prévoient de le convoquer pour en savoir plus. Patrick discute avec Jean-Paul, exprimant ses doutes quant à la culpabilité de Blanche, Luna et Eric, tout en étant perplexe concernant l’implication de l’éditeur. Paul est arrêté et déclare qu’il s’attendait à cette visite, se disant presque soulagé.



Au commissariat, Paul avoue que l’imprimante est bien la sienne, mais assure que Blanche et ses amis sont innocents. Il explique avoir fait les faux papiers par amour pour Christina et affirme qu’elle ignorait le contenu du colis. Toutefois, Patrick et Jean-Paul restent sceptiques.

Vanessa met un stop à Mehdi

Eric, Blanche et Luna sont libérés de garde à vue et croisent Paul en partant. Blanche le remercie de s’être dénoncé et promet de prendre soin de Christina. Elle demande également à Jean-Paul de garder le silence sur ses activités littéraires. En sortant, les fans de Blanche les attendent, et Luna découvre que Blanche est en réalité Carole Storm, ce qui la pousse à lui reprocher son silence.

Vanessa et Mehdi quittent l’hôtel. Vanessa propose de se revoir le lendemain à la même heure, mais lorsqu’il suggère d’aller chez lui ou de dîner ensemble, elle clarifie les choses : leur relation ne va pas au-delà du plaisir qu’ils partagent. Mehdi propose néanmoins de la raccompagner et part chercher sa voiture. Mais pendant ce temps là,Ulysse rencontre sa mère par hasard et elle prétend avoir fini un rendez-vous professionnel. Ulysse remarque son air joyeux. Lorsque Mehdi arrive en voiture, Ulysse suppose qu’il est un chauffeur VTC et Mehdi joue le jeu.

Mehdi trouve la situation amusante, tandis que Vanessa est gênée par l’idée que ses enfants découvrent ses aventures. Elle décide de mettre fin à leur relation malgré l’intérêt que Mehdi continue de lui porter.

Thomas accepte de s’occuper du buffet de Léa

Léa sollicite Thomas et Barbara pour l’aider avec le buffet de sa soirée de charité. Bien que Barbara ait prévu de partir en vacances avec Yaël, elle accepte finalement, convaincue par l’importance de la cause.

Thomas et Barbara planifient le buffet, mais Thomas craint un manque de personnel. Mirta propose de faire appel aux jeunes de la résidence. Bien que Barbara souligne leur manque de formation, Thomas insiste qu’ils n’ont pas d’autre option. Kilian arrive et annonce un rendez-vous crucial avec un agent de boxe, le même jour que le buffet, provoquant un conflit avec Thomas.

Kilian explique à Thomas que son rendez-vous est une opportunité en or, mais Thomas lui rappelle leur responsabilité commune envers le Mistral et la soirée de charité. Kilian lui reproche de ne pas avoir consulté auparavant.

