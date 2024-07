Ici tout commence du 4 juillet : Rose sous le choc, elle découvre la vérité sur Paul (résumé + vidéo épisodes 961 et 962 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 4 juillet 2024, résumé et vidéo extrait épisodes 961 et 962 – Rose va enfin ouvrir les yeux au sujet de Paul ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Attention, TF1 diffusera une nouvelle fois exceptionnellement 2 épisodes ce jeudi soir.





Deux épisodes inédits à découvrir dès 18h sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 4 juillet 2024 – résumé de l’épisode 961

Rose est sous le choc : Carla lui explique que Paul a tout ses livres dans sa bibliothèque ! Elle réalise que Paul lui a menti, quand ils se sont rencontrés il a fait mine de ne même pas savoir qu’elle était romancière ! Et cerise sur le gâteau, Carla montre à Rose qu’il a un livre dédicacé… Ils se sont donc déjà rencontrés avant !

A l’institut, lors du stage d’été, Lionel offre à Zoé un cadeau empoisonné… Et Stanislas et sa femme clarifient leur situation.

Ici tout commence du 4 juillet 2024 – résumé de l’épisode 962

À la villa, chacun décide de tourner la page. Les excuses de Stanislas échouent lamentablement. Hortense et Mehdi sont prêts à entamer une nouvelle étape !



Ici tout commence du 4 juillet 2024 – extrait vidéo

