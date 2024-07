Plus Belle La Vie du 4 juillet 2024 : Pascal dévoile son vrai visage (résumé + extrait vidéo épisode 128 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 4 juillet 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 128 de PBLV – Pascal dévoile son vrai visage à Jennifer aujourd’hui dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Alors qu’il la retient de force, Pascal lui révèle qui il est vraiment !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 4 juillet 2024 – résumé de l’épisode 128

Jennifer se réveille sur le canapé et découvre le chaton mort sous le coussin. Pascal lui dit qu’elle a crié durant la nuit, et Jennifer commence à se croire folle et dangereuse… Pascal tente de la rassurer, mais elle se sent mal.

Au commissariat, Samuel parle avec Ariane et lui confie qu’il doute que Jennifer ait pu cambrioler son appartement et voler son arme, le temps étant trop court. Il a vu sur les caméras de surveillance que quelqu’un est entré deux fois chez eux : le jour où Jennifer a perdu ses clés et le lendemain. Ariane suggère qu’il pourrait s’agir d’un complice de Jennifer, mais Samuel n’y croit pas. Samuel et Ariane montrent la photo du suspect à Pascal au cabinet… Il dit qu’il s’agit de Nelson Germain, un patient qui a eu une crise d’épilepsie au Mistral. Bien qu’il ne l’ait pas revu depuis l’hôpital, il sait que Nelson est venu au cabinet et a été reçu par Jennifer…



Publicité





Pascal retrouve son complice, qui est paniqué car la police l’a contacté. Pascal le rassure, lui donne de l’argent, et lui dit quoi dire à la police, promettant une autre somme après. Pendant ce temps là, Ariane recherche des informations sur Nelson sans succès. Pendant qu’ils échangent des hypothèses, Nelson appelle et Ariane le convoque pour le lendemain. Pendant ce temps, Pascal retrouve Jennifer qui veut partir. Très faible, Pascal la tutoie et lui dit qu’il la connaît depuis toujours. Il l’appelle Ambre, et elle comprend alors qu’il s’agit de Laurent, son frère !

Au Mistral, Jules et Morgane prévoient de jouer au volley tous ensemble, mais Nisma se désiste. Ils doivent trouver une quatrième personne… Morgane part travailler, et Zoé propose à Jules de la remplacer. Il accepte. En fin de journée, Zoé rejoint Jules, Morgane et Enzo à la plage. Morgane n’est pas contente, rappelant que Zoé lui a volé son portefeuille.

Au commissariat, Steve est avec Patrick. Il parle avec sa patronne au téléphone, essayant de lui fixer un rendez-vous avec un bon pigeon. Rebecca est réticente mais finit par accepter. Patrick félicite Steve pour son sang-froid et le briefe, mais Steve est stressé et a peur de faire une erreur. Patrick le rassure. Pendant ce temps, Nisma se plaint de Steve auprès d’Apolline, disant qu’elle ne lui fait plus confiance. Plus tard, Nisma vient récupérer des affaires dans la chambre de Steve. Il lui demande pardon, mais Nisma veut des explications et veut tout savoir. Steve dit qu’il ne peut pas tout dire et lui fait jurer de garder le silence. Elle jure…

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoiler : qui est Pascal et que veut-il ? Réponse !!

VIDÉO Plus belle la vie du 4 juillet 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.