Ici tout commence spoiler : Mattéo révèle un lourd secret ! (vidéo épisode du 15 juillet)

Ici tout commence spoiler – Mattéo cache un lourd secret dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, Mattéo va finalement révéler la vérité à Lionel et Solal…





Et on peut dire qu’on ne s’y attendait pas ! Alors que Lionel et Jude se sont investis pendant des semaines pour son restaurant « Chez Léonine », Mattéo avoue qu’il a jeté l’éponge !







Il explique à Lionel et Solal qu’il a été contraint de mettre le restaurant de sa grand-mère en gérance. Il ne s’en sortait plus quand il s’est retrouvé seul ! Le coeur lourd, Mattéo a donc du abandonner.

Mais Mattéo est déterminé, il veut passer le concours d’entrée à l’institut Auguste Armand et reprendre le resto quand il sera diplomé.



Lionel et Solal sont touchés, d’autant que Mattéo n’a pas encore osé en parler à Jude, et ils promettent de le coacher pour qu’il réussisse le concours !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 968 du 15 juillet 2024, Mattéo n’a plus son resto

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.