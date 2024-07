Ici tout commence spoiler : qui Vic a-t-elle tué ? Extrait vidéo du 12 août 2024

Publicité





Ici tout commence spoiler – Qui Vic a-t-elle tué dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Hier soir lors du dernier épisode diffusé avant la déprogrammation des JO, on a pu voir que la soirée des jeunes talents a mal tourné.





Enzo était menacé et avec Vic, ils sont repartis en catastrophe alors que Vic pensait avoir tué quelqu’un.







Mais qui Vic a-t-elle tué ? Le mystère reste entier alors que dans la vidéo de ce qui vous attend le lundi 12 août, on peut voir que Marc va convoquer Enzo, Vic, Billie et Tom dans son bureau… Vic et Enzo vont être très inquiets !

Jude va venir prêter main forte à Vic et Enzo au resto éphémère et il va tenter de les détendre… De son côté, Solal semble avoir arrangé les choses avec Thelma.



Ici tout commence spoiler extrait vidéo la bande-annonce du 12 août 2024

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.