Ici tout commence spoiler : tout le monde fuit la villa de Paul en urgence ! (vidéo épisode du 19 juillet)

Ici tout commence spoiler – Les choses vont empirer au sein de la villa de Paul dans votre série quotidienne de France 2 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, tout le monde va finalement décider de fuir et partir en urgence !





Les parents de Cléo sont des meurtriers, Cléo a vu l’un d’eux mettre une arme dans son sac…







Paul, Rose et Constance réunissent tout le monde pour quitter la villa. Ils se dépêchent et ont hâte de quitter ce cauchemar.

Jasmine et Cléo manquent à l’appel. Cléo est nostalgique de partir et c’est difficile de laisser ses parents… Jasmine est là pour elle et l’emmène avec eux.



Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 972 du 19 juillet 2024, tout le monde quitte la villa

