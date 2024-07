Zone Interdite du 16 juillet : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Zone Interdite du 16 juillet 2024 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce mardi soir sur M6 avec un nouveau numéro inédit du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Invasion de touristes : le grand ras-le-bol des locaux ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou sur 6Play pour le replay.







Zone Interdite du 16 juillet « Invasion de touristes : le grand ras-le-bol des locaux »

Avec ses nombreux sites à couper le souffle, la France reste la première destination touristique mondiale, attirant 75 millions de visiteurs en 2023. Cependant, ce succès touristique entraîne des problèmes majeurs : pendant les vacances, le pays est envahi et certaines régions se retrouvent saturées. Les villages sont pris d’assaut, le bruit devient insupportable, et les sites naturels sont souvent dégradés, transformant la vie des habitants en véritable cauchemar. Chaque été, les locaux luttent pour préserver leur territoire.

À Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), une station balnéaire au sud de Perpignan, le bruit est le principal problème pour les résidents. Chaque été, 700 000 vacanciers affluent pour profiter du bord de mer et des nombreux bars ouverts toute la nuit, empêchant les riverains de trouver le sommeil. Plus au nord, à Barcarès, un festival de musique techno attire 100 000 festivaliers, plongeant les habitants dans un enfer sonore pendant trois jours et trois nuits.



Toutes les régions sont touchées par le tourisme de masse, même les plus reculées. Les Gorges de l’Ardèche, par exemple, accueillent deux millions de visiteurs chaque été, soit six fois la population du département. La rivière devient alors une véritable autoroute pour kayakistes, entraînant pollution, incivilités et camping sauvage. Les gendarmes sont constamment mobilisés pour tenter de rétablir l’ordre.

Les conséquences du surtourisme vont parfois encore plus loin. Sur le littoral, certains habitants sont chassés de chez eux à cause de la pression immobilière. Dans le sud-ouest de la France, les prix d’achat ont augmenté de 40 % en quelques années, rendant le logement inaccessible pour les petits revenus. Notre enquête révèle aussi que certains propriétaires peu scrupuleux expulsent leurs locataires pendant les mois d’été pour louer leurs biens à des prix exorbitants aux vacanciers.

Pour tenter de limiter ce surtourisme, certaines municipalités prennent des mesures radicales. Par exemple, sur la petite île de Bréhat dans les Côtes d’Armor, où 6 000 vacanciers débarquent chaque jour, le maire a instauré un quota limitant la fréquentation à 400 personnes par jour pendant l’été. Une mesure controversée sur l’île.

« Invasion de touristes : le grand ras-le-bol des locaux », c’est ce soir dans « Zone Interdite » dès 21h10 sur M6.