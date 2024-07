JO 2024, tennis : Cerundolo / Humbert en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Tennis Jeux Olympiques de Paris 2024 – le match Cerundolo / Humbert en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à suivre ce lundi après-midi. Suite du tournoi de tennis des Jeux Olympiques de Paris 2024 aujourd’hui et le français Ugo Humbert affronte l’argentin Francisco Cerundolo.





Un match à suivre cet après-midi, en seconde rotation sur le court Simonne Mathieu, à partir de 13h30 sur France Télévision et/ou Eurosport.







Publicité





Après l’hécatombe de français hier sur la terre battue de Roland Garros, Ugo Humbert, 15ème joueur mondial, joue son deuxième tour ce lundi face à Francisco Cerundolo, 37ème. Le français arrivera-t-il à décrocher sa place pour la suite de la compétition ?

Jeux Olympiques le match Cerundolo / Humbert en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur France Télévision et/ ou Eurosport à partir de 13h30.



Publicité





Sur le site des JO de Paris 2024, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Cerundolo / Humbert, match de tennis des Jeux Olympiques de Paris 2024, à suivre aujourd’hui.