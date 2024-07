Camping Paradis : vos épisodes cet après-midi sur TF1 (29 juillet)

Publicité





Camping Paradis du 29 juillet 2024 – Ce lundi après-midi et pour bien débuter la semaine sur TF1, Laurent Ournac vous propose trois épisodes de votre série « Camping Paradis ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous à partir de 13h55 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Publicité





Camping Paradis du 29 juillet 2024 : l’épisode « La kermesse du camping »

Camille, 40 ans, arrive au camping pour une semaine de détente avec sa mère, Sylvie, et sa fille de 18 ans, Flore. Cependant, l’inattendu se produit lorsque son père, Jean-Claude, refait surface après plusieurs années d’absence. Bien que Jean-Claude souhaite renouer des liens, Camille supporte difficilement le retour de ce père qu’elle connaît à peine. À l’autre bout du camping, Delphine, en fin de grossesse, est venue seule pour se reposer. Sa surprise et son désarroi sont immenses lorsqu’elle croise son ex en vacances avec sa nouvelle petite amie, une relation qu’elle a quittée il y a environ neuf mois.

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Géraldine Lapalus (Amandine), Aurélie Konaté (Aurélie), Jean-Luc Bideau (Jean-Claude), Elisa Servier (Sylvie), Mathilde Lebrequier (Camille), Julie Boulanger (Delphine), Adrien Schmück (Sam), Patrick Paroux (M. Parizot), Morgane Bujoli (Flore), Yoli Fuller (Gauthier), Blandine Marmigère (Anaïs)



Publicité





A 15h40 l’épisode « Retrouvailles au camping »

Il y a dix ans, un drame a brisé les liens entre Clémence et ses beaux-parents. Ces derniers la tiennent pour seule responsable de la tragédie qui leur a enlevé leur fils. Mais aujourd’hui, Clémence est de retour, accompagnée de Lilou, leur petite-fille dont ils ignoraient l’existence. Cette semaine s’annonce également pleine de surprises pour les Pariseau de Cabassole, une famille aristocratique au mode de vie traditionnel, qui va devoir s’adapter à la vie en camping.

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Géraldine Lapalus (Amandine), Aurélie Konaté (Aurélie), Chrystelle Labaude (Martine), Noémie Elbaz (Clémence), Michel Scotto Di Carlo (Charles), Lisa Martino (Blandine), Adrien Schmück (Sam), Patrick Paroux (Parizot), Terry Banjout (Lilou), Esther Moreau (Marie-Sixtine), Delphine Lacheteau (Kimberley), Quentin Santarelli (Amaury), Antoine Milhaud (Enguerrand)

Avec la participation de : Christophe Malavoy (Jean)

Et à 17h30 l’épisode « La colo au camping »

Nicolas, un moniteur de colonie, arrive au camping avec les enfants et attend l’arrivée de la nouvelle monitrice qui remplace son père accidenté au pied levé. C’est alors que sa sœur Adèle, avec qui il n’a plus de contact, fait son apparition. Nicolas ne peut s’empêcher de penser qu’elle revient pour reprendre les rênes de la colonie, une entreprise familiale à laquelle il se consacre entièrement depuis des années aux côtés de leur père. Caroline et son fils Paul arrivent également au camping, en attendant l’arrivée de Manon, la grande sœur partie étudier à l’étranger pour quelques mois. Manon arrive plus tôt que prévu et avoue à sa mère qu’elle ne veut plus faire semblant d’être la grande sœur de Paul; elle souhaite enfin lui révéler qu’elle est en réalité sa mère et vivre avec lui.

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Géraldine Lapalus (Amandine), Candiie (Audrey), Cécilia Cara (Manon), Constance Labbé (Adèle), Pierre-Antoine Billon (Nicolas), Talina Boyaci (Samia), Patrick Paroux (Parizot), Marius Blivet (Paul), Oleg Ossina (Nathan), Benjamin Douba Paris (Théo), Salomé Degeer (Alice), Aidan Le Groumellec (Teva), Salomé Doduik (Romane), Maxime Bobin-Legarrec (Aurélien), Sasha Crapanzano (Luna)

Avec la participation de : Véronique Jannot (Caro)