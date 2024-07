Joséphine Ange Gardien du 15 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Publicité





Joséphine Ange Gardien du 15 juillet 2024 – Ce lundi après-midi et comme tout l’été, c’est deux épisodes de votre série « Joséphine Ange Gardien » qui vous attendent sur TF1. Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous à partir de 14h25 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Joséphine Ange Gardien du 15 juillet 2024 : l’épisode « Enfin des vacances ! »

Joséphine est envoyée en mission à La Réunion auprès de Gaspard, un garçon de dix ans qui va rencontrer son père Denis pour la première fois. Denis est organisateur de randonnées sur l’île. Lorsque les parents de Gaspard se sont séparés, sa mère, Carole, ignorait qu’elle était enceinte. Plus tard, elle a tenté de prévenir Denis, mais il avait quitté la France pour voyager. Récemment, Carole a réussi à le retrouver et a entrepris le voyage depuis Paris pour réunir le père et le fils.

Avec : Mimie Mathy (Joséphine), Philippe Bas (Denis), Judith El Zein (Carole), Sophie-Charlotte Husson (Béatrice), Jerry Lucas (Gaspard), Michel Scotto Di Carlo (Jean-Claude), Francine Barreau (Le commissaire), Geneviève Begue (Sylvie), Laurence Cournot (Maître Bakria), Virginie Darmalingom (Détenue 2), Jacques Deshayes (Max), Jean-Laurent Faubourg (Martial), Emmanuel Genvrin (Jeancart), Christophe Laidet (Le médecin), Jocelyne Lavielle (Le juge d’instruction), Nil Lilamand (Détenue 1), Ségolène Mondon (Responsable hôtel), Rebecca Paul (Mathilde), Dominique Romont (Serveur plage), Laurence Roustandjee (Hôtesse hôtel), René Sida (L’ancien)



Et à 16h l’épisode « Profession menteur »

En apparence, tout semble aller pour le mieux pour Frédéric Duval. Une famille, un travail… Joséphine se demande pourquoi on lui a confié ce « client ». Elle comprend mieux sa mission lorsqu’elle découvre qu’au lieu de se rendre chaque jour à son travail, Frédéric passe ses journées à errer dans la campagne sans rien faire. Licencié il y a huit mois, il n’a pas osé annoncer la nouvelle à ses proches et vit depuis dans le mensonge. Lorsque son épouse lui annonce qu’elle est enceinte et souhaite cesser de travailler pour élever leurs trois enfants, Frédéric craque. Incapable de lui révéler son secret, il demande à sa femme d’avorter. Joséphine doit agir rapidement et l’obliger à avouer la vérité à sa femme.

Avec : Mimie Mathy (Joséphine), Bruno Debrandt (Frédéric Duval), Anne Charrier (Estelle Duval), Corentin Daumas (Quentin Duval), Tom Meziane (Thibaut Duval), José Paul (Jean-François), Jacques Pater (Pierre Duval), Sylvie Le Brigant (Annick Duval), Serge Dupuy (Nathan), Jeanne Savary (Patronne magasin chaussures), Christiane Bopp (Patronne magasin beauté), Laurent Claret (Le banquier), Noëlla Dussart (Lucie), Lyèce Boukhitine (Alex), Karine Lazard (Valentine Clément), Pierre Poirot (Patron Ducaez), Béatrice Michel (Employée ANPE), Eric Franquelin (Jacques Meunier), Frédéric Anscombre (Collègue 1), Aymeric Dapsence (Collègue 2), Laurent Cyr (Bernard), Samantha Markowic (Nathalie), Karine Perez (Cliente magasin chaussures), Anatole Thibault (Le serveur), Alain Azerot (Dr Kern), Elodie Wallace (Candidate n°1 magasin beauté)