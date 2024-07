Joséphine Ange Gardien du 18 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Publicité





Joséphine Ange Gardien du 18 juillet 2024 – Ce jeudi après-midi et comme tout l’été, c’est deux épisodes de votre série « Joséphine Ange Gardien » qui vous attendent sur TF1. Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous à partir de 14h25 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Joséphine Ange Gardien du 18 juillet 2024 : l’épisode « Robe noire pour un ange »

Joséphine vient en aide à Stéphane, un jeune père divorcé qui lutte pour obtenir la garde partagée de ses deux enfants, Clara, 10 ans, et Valentin, 8 ans, lors de son appel. Cependant, ses chances de succès sont minces car il est malheureusement au chômage et, dans un moment de désespoir, a tenté de kidnapper ses enfants. Son ex-femme, Marianne, a déposé une plainte contre lui. Joséphine dispose de peu de temps pour aider Stéphane à trouver un emploi et un appartement assez spacieux pour accueillir Clara et Valentin.

Avec : Mimie Mathy (Joséphine), Damien Dorsaz (Stéphane Ferret), Charley Fouquet (Marianne Girod), Philippe Laudenbach (Paul-Henri Girod), Jérôme Robart (Guillaume Favre), Alice Agogué (Clara), Martin Jobert (Valentin), Wioletta Michalczuk (Anna Novak), Emmanuel Courcol (Xavier Nevers), Raphaëline Goupilleau (Maitre Leroi), Virginie Théron (Nelly), Corinne Pastout (Madame Jacquet), Jean-François Pastout (Monsieur Jacquet), Sophie Artur (L’assistante sociale), Guy Amram (Homme en bermuda), Stéphane Comby, Marie-Catherine Conti, Geoffroy Guerrier, Jean-Loup Horwitz, Catherine Lefroid, Laurent Mariotte, Jean-Luc Rabatel, Angélique Thomas



Et à 16h l’épisode « Le secret de Julien »

Julien, un adolescent de quinze ans, est élève au collège privé Saint-Martin. Malgré les sacrifices de ses parents, Catherine et Victor, pour lui offrir une éducation de qualité, ses résultats scolaires sont désastreux. Alors que son professeur principal lui recommande d’opter pour une voie professionnelle, Victor s’oppose fermement à ce que son fils abandonne ses études. Il insiste pour que Julien aille au lycée, en faisant une question d’honneur. Une nouvelle mission commence alors pour Joséphine…

Avec : Mimie Mathy (Joséphine), Daniel Russo (Victor), Jérôme Hardelay (Julien), Hélène Vauquois (Catherine), Laura Stainkrycer (Céline), Jean-Philippe Puymartin (Le père de Céline), Philippe Nahon (Léo), Tristan Petitgirard (Thomas), Michel Trillot (Le vieil habitué), Charles Monnet (Laurent), Matthieu Toulet-Zurcher (Jean-Charles), Roland Agami (Le jeune homme), Guy Amram (Le médecin), Patrick Hamel (Le prof de math), Jean-Loup Horwitz (Le commerçant), Jérôme Le Paulmier (Le gardien), Tugdual Rio (L’huissier), Isabelle Rougerie (La conseillère banque), Karim Traikia (Le collègue), Vanessa Valence (La standardiste), Stéphan Wojtowicz (Le directeur)