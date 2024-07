Joséphine Ange Gardien du 1er juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Publicité





Joséphine Ange Gardien du 1er juillet 2024 – Ce lundi après-midi et durant tout l’été, c’est deux épisodes de votre série « Joséphine Ange Gardien » qui vous attendent sur TF1. Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous à partir de 14h25 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Joséphine Ange Gardien du 1er juillet 2024 : l’épisode « Le mystère des pierres qui chantent »

En arrivant au camp des Pierres qui chantent, Joséphine découvre qu’elle fait partie des animatrices responsables d’un groupe d’adolescents âgés de 14 à 17 ans, qui ne sont pas du tout ravis de devoir se passer de leur téléphone portable. En effet, ce camp « déconnecté » n’a ni réseau, ni wifi. Pour Clothilde, la directrice, c’est une opportunité pour ces jeunes de découvrir autre chose qu’un écran pendant quinze jours. Sa propre fille, Chanelle, 17 ans, en est indifférente ; elle rêve de percer sur le web grâce à sa chaîne Youtube. Léonard, 16 ans, un adolescent frêle qui passe tout son temps à jouer en ligne, partage le même désintérêt. En revanche, la timide Louison, 16 ans, est la seule vraiment enthousiaste à l’idée de ce camp sans internet. Chanelle, Léonard et Louison ont un point commun : ils sont sous la responsabilité de Joséphine et de l’enthousiaste Gabriel, un ange stagiaire qui espère obtenir ses ailes à la fin de cette mission, lui permettant de se téléporter. Notre duo d’anges réalise rapidement que ces trois adolescents souffrent d’un mal-être qui les isole. Pour les aider à surmonter leurs peurs et à s’ouvrir aux autres, Joséphine et Gabriel les emmènent en trek dans la forêt, sans savoir qu’ils sont suivis par un homme mystérieux…

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Gary Mihaileanu (Gabriel), Alexia Fourmond (Chanelle), Grégoire Champion (Léonard), Romane Lucas (Louison), Justine Cérati (Chloé), Marine Duhamel (Camille), Bruni Makaya (Maxime), Esteban Vialle (Ben), Caroline Bourg (Clothilde), Romain Brethau (Fred), Laureline Le Bris Cep (Johanna), Julien Sabatie-Ancora (Père Léonard), Frédéric Delprat (Jasper adulte), Anthony Ursin (Jasper enfant), Milo Brazzi (Garçon 1), Alessandro Minimo (Garçon 2), Ruben Aksoul (Garçon 3), Gaël Assouma (Livreur)



Et à 16h l’épisode « La parenthèse enchantée »

Garde de nuit dans un magasin de jouets ? Joséphine n’en croit pas ses yeux en découvrant son nouveau travail ! Elle réalise rapidement qu’elle est là pour venir en aide à Sandra, une jeune mère célibataire sans abri, qui s’est installée avec sa fille dans le magasin de jouets. La mission de Joséphine est claire : sortir Sandra de cette situation délicate. Heureusement, elle pourra compter sur l’aide d’Olivier, un vendeur du magasin un peu rêveur, et de Clémence, sa grand-mère pleine de bonnes idées pour soutenir Sandra.

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Camille Claris (Sandra), Yoann Denaive (Olivier), Nicole Gueden (Clémence), Elina Solomon (Zoé), Marie Piton (Nadine Rabier), Denis Maréchal (Philippe), Philippe Suner (Le directeur d’école), Ophélie Koering (Corinne), Anne-Charlotte Piau (La maîtresse de Zoé), Mélanie Malhère (Propriétaire appartement), Patrice Juiff (Le voisin), Ricky Tribord (Policier parc), Florent Bigot de Nesles (Capitaine de gendarmerie), Clémentine Layec (Copine Zoé), Nathan Dellemme (Chef pompier), Arthur Orcier (Passant locataire rue), Brigitte Lo Cicero (Cliente incendie), Sylvain Vanstaevel (Gendarme Paloma), Olivia Zam (Collègue Sandra), Elena Plonka (Tiffany), Elliot Chazal (Thibaud / Enfant sabre), Eliott Bousson (Raphaël / Enfant conte), Emma Grandjean (Cécile / Fille conte)