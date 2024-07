Les 12 coups de midi du 1er juillet : encore un indice sur l’étoile mystérieuse

Publicité





Les 12 coups de midi du 1er juillet 2024, 279ème victoire d’Emilien – Encore et toujours une victoire d’Emilien ce lundi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a encore une fois buté sur une question du Coup de Maître et a remporté 1.000 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 1er juillet 2024, une planche de surf sur l’étoile mystérieuse

Emilien voit ainsi sa cagnotte arriver à un total de 1.204.871 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, un nouvel indice qui apparait : une planche de surf. Il s’ajoute aux autres indices : un avion et une batte de baseball ! Avec tout ça, on a envie de se tourner vers Tom Cruise ! L’avion pour « Top Gun » évidemment, le baseball est la grande passion de l’acteur, et le surf car il avait le buzz pour en surfant avec son chat.

Noms déjà proposés : Taylor Swift, Jean-Jacques Goldman, Léa Seydoux, Angelina Jolie

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+