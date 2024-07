Jean-Pierre Descombes est mort

Publicité





Le monde de la télévision française est en deuil. Jean-Pierre Descombes, animateur emblématique des « Jeux de 20h » et figure incontournable du paysage audiovisuel, est décédé à l’âge de 76 ans. Il était de la maladie de Parkinson depuis plus d’une dizaine d’années et est mort à son domicile, comme annoncé par son fils Romain Descombes.





Né le 20 avril 1948 à Lyon, Jean-Pierre Descombes a débuté sa carrière dans les années 1970, et s’est rapidement imposé comme une personnalité attachante et charismatique. Il est principalement connu pour son rôle d’animateur du célèbre jeu télévisé « Les Jeux de 20 heures », qu’il a présenté avec passion et humour de 1976 à 1987 sur France 3.







Jean-Pierre Descombes avait également été la voix off de jeux comme « Le juste prix » et « Une famille en or » sur TF1. Au-delà des jeux télévisés, il a également animé diverses émissions, notamment sur RTL, où il a marqué les esprits par sa voix chaleureuse et son dynamisme.

Tout au long de sa carrière, Jean-Pierre Descombes a su rester proche de son public. Sa simplicité et son authenticité faisaient de lui une figure appréciée de tous.



Sa disparition laisse un grand vide dans le monde de la télévision. Jean-Pierre Descombes avait ce talent rare de créer une connexion intime avec les téléspectateurs, rendant chaque émission vivante et captivante. Son héritage perdurera à travers les souvenirs qu’il a laissés et l’empreinte indélébile qu’il a marquée dans le paysage audiovisuel français.

À sa famille, ses amis et à tous ceux qui l’ont connu et apprécié, nous adressons nos plus sincères condoléances. Jean-Pierre Descombes restera à jamais dans nos mémoires, comme un animateur d’exception et un homme de cœur.