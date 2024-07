Joséphine Ange Gardien du 24 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Publicité





Joséphine Ange Gardien du 24 juillet 2024 – Ce mercredi après-midi et comme tout l’été, c’est deux épisodes de votre série « Joséphine Ange Gardien » qui vous attendent sur TF1. Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous à partir de 14h25 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Publicité





Joséphine Ange Gardien du 24 juillet 2024 : l’épisode « Restons zen ! »

Joséphine est de retour à Bangkok, cette fois-ci en tant que coordinatrice pour une société d’assistance. Sa mission s’annonce difficile, car elle va rencontrer divers clients au fil de ses pérégrinations. Tout d’abord, elle fait la connaissance de Bastien, revenu en Thaïlande où il avait rencontré sa femme, qui vient de le quitter. Bastien sombre progressivement dans la folie, croyant être harcelé par une déesse thaïlandaise. Dans le nord du pays, Joséphine rencontre Romane, une jeune femme qui n’ose pas révéler son homosexualité à son père. Enfin, elle fait la connaissance de Boon-Mee, un enfant souffrant d’une grave maladie cardiaque. Les surprises ne font que commencer pour Joséphine…

Avec : Mimie Mathy (Joséphine), Daphné Hacquard (Jeera), Caroline Guérin (Romane), Cyrille Swierkosz (Bastien), Mathéo Capelli (Louis Mercier), Maythavee Burapasing (Yindee), Sarawut Rummayan (Boon-mee), Thanapol Chuksrida (Le chirurgien), Sahajak Boonthanakit (Le commandant), Sornrith Triamworakul (Le lieutenant), Pacapol Jakrapan Anurit (Le médecin), Pongsanart Vinsiri (L’avocat), Schnitrnunt Budsarakumwong (Le vieux moine), Isabelle Noerie (Clara Miltone), Gigi Velicitat (Le patron hôtel routard), Kelly Jones (L’assistante de Clara), Warrakorn Jipat (L’électricien), Supoj Khaowwong (Le client du bar)

Avec la participation de : Jean-Pierre Bouvier (Richepin)



Publicité





Et à 16h l’épisode « Un monde de douceur »

Joséphine se trouve entourée de nombreux ours en peluche, mais elle n’est pas là pour jouer. Elle est là pour aider son client, Gilles Marsac, un jeune homme de vingt-cinq ans arrivé tout juste de Paris. Gilles est censé succéder à son père Roger à la tête de l’entreprise de peluches familiale. Cependant, Joséphine découvre rapidement que Gilles n’a ni l’envie ni les compétences nécessaires pour ce rôle. Il a menti à son père et n’a jamais fréquenté l’école de commerce où il était supposé être inscrit. Son véritable rêve est de devenir photographe. Joséphine doit aider Gilles à avouer la vérité, même si cela signifie décevoir ses proches. Il ne peut pas continuer à jouer la comédie et mettre en péril toute l’entreprise.

Avec : Mimie Mathy (Joséphine), Hubert Benhamdine (Gilles), Thierry Heckendorn (Roger Marsac), Marion Trémontels (Jeanne), Valérie Vogt (Dominique), Elisabeth Commelin (Clara Marsac), Marilyne Fontaine (Marion), Linda Hardy (Aurélia Sternin), Ninon Jaegle (Léa), Brigitte Aubry (Marie-Jo), Pascal Vannson (Jean-Mi), Marc Saez (Louis), Patrick Zard’ (Directeur de la banque), Frédérique Auger (Secrétaire école de commerce), Emmanuelle Galabru (Institutrice)