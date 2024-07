C8 et NRJ 12 perdent leurs fréquences sur la TNT, Cyril Hanouna va-t-il changer de chaîne ?

Publicité





Mauvaise nouvelle pour Cyril Hanouna et son émission quotidienne « Touche pas à mon poste ». L’Arcom a annoncé sa décision, C8 et NRJ 12 perdent leurs fréquences sur la TNT ! Elles n’en feront plus partie au 1er mars 2025.





En effet, le régulateur de l’audiovisuel a révélé aujourd’hui la liste des candidats retenus pour l’attribution de 15 fréquences TNT. Les chaînes C8 et NRJ 12 n’ont pas été sélectionnées.







En revanche, la chaîne d’information CNews, pourtant souvent rappelée à l’ordre par l’Arcom et appartenant également au groupe Canal+, contrôlé par le milliardaire conservateur Vincent Bolloré, a obtenu le renouvellement de sa fréquence.

C’est la première fois depuis le lancement de la TNT en 2005 que des chaînes se voient retirer leurs fréquences. L’Arcom a voulu affirmer son autorité en soulignant que les fréquences sont un bien public et non la propriété des chaînes qui les occupent. Dans son communiqué, l’autorité rappelle que 20% des foyers français reçoivent exclusivement la télévision via la TNT et que ce mode de réception représente actuellement « plus de 90% de l’audience totale de la télévision ».



Les raisons du retrait des fréquences diffèrent pour les deux chaînes concernées : malgré des audiences en hausse, C8 a accumulé des infractions à ses obligations, principalement en raison des excès de Cyril Hanouna dans l’émission « Touche pas à mon poste », entraînant des amendes totalisant 7,6 millions d’euros sur les huit dernières années.

Mais attention, cette perte de fréquences ne signifie par l’arrêt de C8 et NRJ 12. Les chaînes pourront continuer à être diffusées en ligne, sur les box et télévisions connectées via applications. Mais Cyril Hanouna devrait logiquement choisir de changer de chaîne pour TPMP et trouver refuge sur une autre chaîne du groupe Canal+.