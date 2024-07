« Le grand bêtisier » du 26 juillet 2024 : sommaire du numéro inédit ce soir sur TF1 (vidéo)

Publicité





« Le grand bêtisier » du 26 juillet 2024 – Ce vendredi soir à la télé, Karine Ferri et Christophe Beaugrand vous donnent rendez-vous sur TF1 pour un nouveau numéro inédit du « Grand bêtisier ».





A suivre dès 21h10 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay.







« Le grand bêtisier » du 26 juillet 2024 : le programme et les invités

« Le grand bêtisier » fait son retour pour une soirée dédiée au rire et à la bonne humeur. Animé par Karine Ferri et Christophe Beaugrand, ce divertissement hilarant vous fera découvrir (presque) toutes les images les plus drôles de la saison, incluant les bêtisiers des tournages de vos séries télé et les moments « off » de vos émissions préférées. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable, à regarder en famille ou entre amis !

Vidéo

Voici la bande-annonce de cette soirée.



Le Grand Bêtisier, présenté par Karine Ferri et @Tof_Beaugrand. 📺 VENDREDI à 21H10 sur #TF1. ▶️ Et en streaming sur @tf1plus. pic.twitter.com/1rG1VFOMmp — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) July 24, 2024

« Le grand bêtisier » c’est ce soir sur TF1 et MYTF1.