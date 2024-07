Les 12 coups de midi : Emilien n’y arrive plus, bientôt l’élimination ? L’étoile reste dévoilée !

Publicité





Les 12 coups de midi du 16 juillet 2024, 293ème victoire d’Emilien – Emilien n’y arrive plus depuis quelques jours et il n’a toujours pas d’étoile mystérieuse pour Emilien dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Plusieurs jours après que l’étoile mystérieuse se soit entièrement dévoilée, Emilien n’a toujours pas réussi à faire de Coup de Maître pour pouvoir tenter sa chance !











Les 12 coups de midi du 15 juillet 2024, Emilien ne trouve toujours pas l’étoile mystérieuse

Ce midi, il a buté sur 2 questions et n’a remporté que 300 euros à partager avec un téléspectateur. Sa cagnotte monte ainsi à un total de 1.231.071 euros de gains et cadeaux. Toujours pas d’étoile mystérieuse donc alors que depuis plusieurs fois, c’est le visage de l’actrice australienne Margot Robbie qui apparait.

Explications des indices : cette chaussure rose fait référence à son rôle dans le film « Barbie », la batte de baseball pour son rôle de Harley Quinn dans « Suicide Squad », la planche de surf car elle le pratique, la trompe d’éléphant pour la série « The Elephant Princess », l’avion pour la série « Pan Am », le symbole hippie pour son rôle de Sharon Tate dans la série « Once Upon a Time… in Hollywood », et l’ordinateur avec les graphiques qui font référence à la bourse pour son rôle dans « Le loup de Wall Street ».

Noms déjà proposés : Taylor Swift, Jean-Jacques Goldman, Léa Seydoux, Angelina Jolie, Brad Pitt, Jim Carrey



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 16 juillet

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+