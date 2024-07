Joséphine Ange Gardien du 16 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Publicité





Joséphine Ange Gardien du 16 juillet 2024 – Ce mardi après-midi et comme tout l’été, c’est deux épisodes de votre série « Joséphine Ange Gardien » qui vous attendent sur TF1. Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous à partir de 14h25 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Joséphine Ange Gardien du 16 juillet 2024 : l’épisode « Le stagiaire »

Pour sa nouvelle mission – aider Jennifer, une ancienne enfant de la Ddass devenue mère adolescente d’une petite Laetitia âgée de 6 mois – Joséphine est accompagnée d’un stagiaire ange gardien, Gabriel, âgé de 10 ans, à qui elle doit enseigner les multiples subtilités du métier. Joséphine doit jongler entre l’indiscipline et les maladresses de Gabriel, le caractère difficile de Jennifer, et les difficultés de Ludo, le très jeune père de Laetitia, à assumer ses responsabilités.

Avec : Mimie Mathy (Joséphine), Julie Dray (Jennifer), Laure Duthilleul (Eliane), Gabriel Le Normand (Gabriel), Guillaume Barbot (Ludovic), Pascal Elso (Michel), Geoffroy Thiebaut (Christian), Selma Brook (Amélie), Grégory Fitoussi (Manu), Caroline Mouton (Sandrine), Priscilla Bescond (Cathie), Amélie Festa (Milène), Audrey Laurent (Samia), Thibault Vinçon (Alexis), Marc Anfossi (Colocataire Ludo), Jean-Louis Annaloro (Déménageur), Elie Axas (Institutrice Gabriel), Xavier Béja (Yannick), Urbain Cancelier (Conseiller ANPE), Stéphanie Fatout (Madame le Juge), Alain Payen (Prof de maths Jennifer), Karin Swenson (Coach)



Et à 16h l’épisode « Le festin d’Alain »

Joséphine arrive au « Relais des trois collines », le restaurant du célèbre chef Alain Rougier, et le surprend en pleine dispute avec son second, Stéphane. Ce dernier lui reproche de privilégier les affaires au détriment de sa cuisine. Depuis quelques mois, Rougier n’est plus que l’ombre de lui-même. Joséphine doit aider Rougier à retrouver son talent. Pour cela, elle obtient de Chatel un délai d’une semaine avant qu’il ne publie une critique assassine. Sera-t-il suffisant ?

Avec : Mimie Mathy (Joséphine), Jérémie Covillault (Alain Rougier), Elsa Mollien (Marina), Emmanuel Patron (Stéphane), Jean-Pol Brissart (Yves Chatel), Marie Fugain (Valérie), François Raffenaud (Henri), Romann Berrux (Rémi), Philippe Uchan (François), Catherine Sola (Henriette), Stéphane Boutet (René Basile), Bruce McEwen (L’Américain), Gérard Graillot (Marchand de volaille), Catherine Genard (Marchande de légumes)