Nadège Lacroix (Secret Story) et Emanuel (Mariés au premier regard) : la rupture !

Publicité





C’est déjà terminé entre Nadège Lacroix, gagnante de la saison 6 de Secret Story, et Emanuel, participant de « Mariés au premier regard » l’an dernier ! Alors que Nadège est enceinte et qu’ils l’ont annoncé il y a un peu plus d’un mois, ils viennent finalement de se séparer !











Publicité





« Hier soir il est rentré en me disant qu’il ne pensait pas prendre une maison avec moi, que c’était trop risqué car notre relation était trop instable. (…) Donc voilà nous reprenons chacun nos chemins. C’est triste mais c’est comme ça » a annoncé Nadège en story sur Instagram ce mercredi.

« Du coup fini pour moi le sud de la France, je suis de retour ici (à Genève, ndlr) et maintenant je vais m’occuper de mettre tout en place pour l’arrivée de bébé. Et profiter chaque jour sans énervement »

Notez qu’ils n’en sont pas à leur première rupture et qu’Emanuel a déjà d’autres enfants d’une précédente relation.



Publicité