Ici tout commence : Kathy Packianathan débarque dans une nouvelle série

C’est en février dernier que Kathy Packianathan, alias Deva, a quitté la série de TF1 « Ici tout commence ». Et si vous vous demandez ce qu’elle devient, on peut vous dire que l’actrice a rejoint récemment le casting d’une autre série télévisée.











En effet, Kathy Packianathan tourne actuellement la nouvelle saison de la série « O.P.J », qui sera prochainement diffusée sur France 3.

L’actrice a partagé deux vidéos des tournages en story sur son compte du réseau social Instagram.

Deva reviendra-t-elle dans Ici tout commence ?

Et si Kathy a souhaité partir de « Ici tout commence » pour tourner d’autres choses, rassurez-vous elle ne ferme pas la porte et pourrait revenir plus tard dans la série de TF1.



« C’était génial de la défendre. J’ai l’impression de l’avoir fait grandir et je suis très contente de son évolution. Mais à un moment, j’ai aussi envie d’avoir du temps pour aller chercher d’autres rôles, pour faire évoluer mon jeu et mon travail avec un personnage. (…) Mais ce n’est pas un adieu. On en a parlé avec la production et peut-être que Deva pourra revenir à un moment donné » a-t-elle confié à Télé 7 Jours.