Secret Story du 4 juillet 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du vendredi 4 juillet 2025 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2025. Retour sur la journée de jeudi des habitants dans la maison des secrets.











Publicité





Au réveil, Noah est mal… Il pense beaucoup à la réaction d’Anita, et celle des autres, lors de la supercherie prévue sur le prime. Il se confie à Aïmed, qui évidemment n’est pas au courant et ne comprend pas pourquoi il est inquiet.

Pour les trois nominés, la pression monte. Le prime débute et c’est un prime sous le signe des sacrifices avec indices à protéger sur les secrets de chacun.

Au cours de la soirée, la (fausse) élimination d’Anita passe mal dans la maison des secrets. Tous les habitants sont sous le choc du sacrifice de Noah tandis qu’Anita découvre le message vidéo de Noah : elle n’est pas éliminée ! Noah avoue avoir des sentiments pour elle tandis qu’Anita retourne dans la maison de cristal. Dans la maison, personne n’aurait assumé un tel choix.



Publicité





A l’heure du verdict des votes du public : Marianne est éliminée, Constance et Ethan sont sauvés et retournent dans la maison.

Et surprise pour Anita : elle est rejoint par Amélie, Vivian, Lou et Mélanie, quatre anciens candidats emblématiques !

Noah et Mayer ont un buzz gratuit les secrets de Romy et Pimprenelle. Et Adrien balance quasiment le bon intitulé pour Pimprenelle ! Noah buzze Pimprenelle, il pense qu’elle a survécu à une attaque de requin. Et Mayer buzze Romy, il pense qu’elle a participé à Secret Story Afrique !

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 4 juillet 2025

Rendez-vous lundi à 19h pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.