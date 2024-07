Olivier Giroud annonce sa retraite en Équipe de France !

Publicité





Olivier Giroud annonce sa retraite internationale – Après Raphaël Varane et Hugo Lloris l’an dernier, c’est au tour d’Olivier Giroud d’annoncer sa retraite internationale. On s’en doutait après la fin de l’Euro 2024 pour les Bleus en demi-finale, et le meilleur buteur de l’Équipe de France l’a confirmé ce lundi soir.





« Le moment tant redouté est arrivé: celui de dire adieu à l’Équipe de France » a annoncé le joueur sur son compte du réseau social Instagram ce lundi.







« Six ans, jour pour jour, après avoir remporté la Coupe du monde. C’était le 15 juillet 2018.

Les souvenirs défilent. (…) Quelle fierté d’endosser ce maillot bleu et de représenter la France !

En intégrant cette équipe, j’ai trouvé avec les joueurs et le staff une deuxième famille. Nous nous sommes toujours soutenus, nous avons vécu les joies et les déceptions, les victoires et les défaites, les rires et les larmes mais toujours unis et solidaires. Nous sommes devenus une bande de potes inséparables sous l’œil attentif d’un homme: le coach, Didier Deschamps, que je remercie pour sa confiance. »

A 37 ans, Olivier Giroud a quitté le Milan AC à la fin de la saison pour rejoindre le Los Angeles FC. Il a des statistiques impressionnantes avec les Bleus :



– 143 sélections

– 57 buts

– 🏆 Champion du Monde 2018, finaliste 2022

– 🥇 Vainqueur de la Ligue des Nations 2021

Son premier match en Équipe de France remonte au 11 novembre 2011, face aux Etats-Unis. Le dernier restera donc celui de la demi-finale de l’Euro 2024 perdue face à l’Espagne.