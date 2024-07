Un Si Grand Soleil du 16 juillet : Bertier anéanti (résumé et vidéo épisode 1434 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 16 juillet 2024, spoiler résumé de l’épisode 1434 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode de votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 16 juillet 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Florent déprimé et perdu

Enzo appelle son père pour lui dire qu’il viendra ce soir. Florent, qui vient de rompre avec Claire, lui répond que ce n’est pas le bon moment car il est déprimé. Malgré cela, Enzo insiste pour venir car il veut lui remonter le moral.

Pendant ce temps là, Claire annonce à Janet qu’elle a quitté Florent et ressent un immense sentiment de gâchis. Elle réalise à peine qu’elle sera seule, ce qui est une perspective vertigineuse.



Stéphanie appelle Florent pour lui dire qu’elle pense à lui. Florent lui annonce qu’il a rompu avec Claire, ne regrettant rien de ce qui s’est passé, mais qu’il a besoin de temps.

Florent repense à ses moments avec Claire et à sa nuit avec Stéphanie, se sentant perturbé. Claudine est partie au cabinet, et Johanna vient voir Florent pour savoir ce qui se passe. Il lui annonce la rupture avec Claire et exprime son besoin de solitude. Il sort marcher la nuit…

Nathalie quitter Bertier et repart en cure

De son côté, Bertier rassure Nathalie en lui disant qu’elle va trouver un nouveau travail. Nathalie admet qu’elle lui a menti sur le billet de 1000 euros, qui était en fait un prêt. Berthier lui assure qu’il ne lui en veut pas et qu’il trouvera une solution pour l’aider. Plus tard, Laurent contacte la banque pour obtenir un prêt conso après le déblocage de son PEL. Léonor s’inquiète pour lui, craignant qu’à ce rythme, il finisse par tout perdre.

Nathalie appelle Tom pour prendre de ses nouvelles. Tom, qui a dormi chez Emma grâce aux clés qu’elle lui a laissées avant de partir en vacances, dit à sa mère qu’il est fatigué de la voir se détruire. Chez L Cosmétiques, Elisabeth surprend Nathalie en train de passer un coup de fil personnel et la critique sévèrement. Elle dit ensuite à Boris qu’un directeur adjoint ne doit pas faire de sentiment et doit penser avant tout à la société.

Nathalie s’est inscrite à un programme pour soigner sa dépendance aux jeux. Elle part demain après le travail. Laurent lui dit qu’il la soutient, mais elle répond qu’elle ne lui demande rien. Nathalie explique que sa priorité est de se soigner et de sauver sa relation avec ses enfants. Laurent, en larmes, lui dit qu’il l’aime et ne veut pas que leur relation soit sacrifiée.

Muriel attirée par Boris ?

Boris se dispute avec François et lui raccroche au nez. François pense que Boris se fiche des économies et cherche seulement à l’embêter. François Laumière dit à Laurine qu’il se sent comme une grenade dégoupillée par son frère. Laurine insiste pour qu’il fasse un bilan cardiaque, trouvant anormal qu’il soit essoufflé et qu’il ait chaud juste par énervement.

Chez L Cosmétiques, Boris et Muriel se frôlent les mains en ramassant un dossier tombé par terre, se sentant mal à l’aise. Muriel dit à Boris qu’il serait imprudent de boire un verre ensemble car ils s’entendent bien professionnellement et ne veulent pas gâcher cela.

Cécile a décidé de mettre en vente le fonds de commerce du cabinet vétérinaire, ce qui représente quelques dizaines de milliers d’euros. Cet argent ira à Achille et sera bloqué sur un compte jusqu’à ses 18 ans.

VIDÉO Un si grand soleil du 16 juillet extrait : Nathalie rompt avec Bertier

