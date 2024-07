« Olympiques ! La France des jeux » : votre documentaire ce soir sur France 2 (16 juillet)

Publicité





« Olympiques ! La France des jeux », c’est le documentaire inédit diffusé ce soir, mardi 16 juillet 2024, sur France 2.





A découvrir dès 21h10 sur France 2 mais aussi en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV.







« Olympiques ! La France des jeux », présentation

Ce documentaire réalisé par Mickaël Gamrasni retrace plus d’un siècle de participation française aux Jeux Olympiques.

De Charles Coste, médaillé d’or en 1948, à Romain Cannone, médaillé d’or en 2021, en passant par Christine « Kiki » Caron, médaillée d’argent en 1964, trois générations d’athlètes français partagent leurs aventures olympiques et paralympiques. 27 championnes et champions racontent ensemble leurs parcours et, à travers eux, l’histoire fascinante de l’olympisme français.



Parmi eux, on retrouve Brahim Asloum, Félicia Ballanger, Alain Bernard, David Douillet, Guy Drut, Tony Estanguet, Laura Flessel, Jean Galfione, Céline Gerny, Sandrine Gruda, Béatrice Hess, Nikola Karabatic, Émilie Le Pennec, Laure Manaudou, Amélie Mauresmo, Kevin Mayer, Cédric Nankin, Sarah Ourahmoune, Marie-José Pérec, Thierry Rey, Melvyn Richardson, Mélina Robert-Michon, Charline Picon et Sasha Zhoya.