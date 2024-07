« R.I.P Aimons-nous vivants ! », votre nouvelle série inédite ce soir sur TF1 (16 juillet 2024)

Publicité





R.I.P Aimons-nous vivants !, vos épisodes inédits du mardi 16 juillet 2024 – C’est ce mardi soir que TF1 lance sa nouvelle série « R.I.P Aimons-nous vivants ! » avec Claudia Tagbo, Antoine Duléry et Pascal Légitimus. Au programme aujourd’hui, les épisodes 1 et 2.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







« R.I.P Aimons-nous vivants ! » : présentation de la série

La vie d’Anne-Lise prend un tournant radical lorsque, à la mort de son père, elle hérite de la direction de la « Maison du deuil », la société de pompes funèbres qu’il a fondée. Ayant toujours cherché à fuir la ville de son enfance et ce commerce funèbre, elle se retrouve néanmoins confrontée à son destin. D’abord perçue comme un fardeau, cette responsabilité va peu à peu se révéler être pour cette mère célibataire une chance inespérée de résoudre ses nombreux problèmes. Notamment, son besoin irrépressible de s’immiscer dans la vie des autres. Surtout lorsque ces personnes en deuil cherchent à résoudre leurs propres soucis. Avec le soutien de ses employés dévoués et excentriques, Anne-Lise découvrira que chaque mariage comporte son lot de larmes et que chaque enterrement peut apporter des moments de rire.

Personnages et interprètes

Avec : Claudia Tagbo (Anne-Lise), Antoine Duléry (Claude Sorda), Pascal Légitimus (Patrick), Guy Lecluyse (Sylvain), Marie-Hélène Lentini (Louison), Arnaud Binard (Michel), Philippe Lellouch (Frédo), Ornella Fleury (Julie), Janis Abrikh (Nasser), Samuel Djian « Bambi » (Samy), Arthur Choisnet (Fabien Sorda), Shirley Bousquet (Claire), Claire Borotra (Carole Rabinot), Flore Bonaventura (Ophélie Rabinot), Cassie Makoumbo Fowe (Tycia), Sovanny Dupeux (Juliette), Adeline Hervouet (Mère de Juliette), Raphaël Caraty (Père de Juliette), Dominique Mérot (Mère de Samy), Caroline Santini (Emilie), Quentin Thiriau (Passager train)



Votre épisode du 16 juillet

Épisode 1 : La vie d’Anne-Lise, animatrice pour anniversaires, bascule lorsqu’elle apprend que son père Simon, avec qui elle n’avait plus de contact depuis de nombreuses années, lui lègue à son décès la société de pompes funèbres qu’il avait fondée. Ayant tout fait pour s’éloigner de La Ferté-les-Roses, la ville de son enfance, elle se voit rattrapée par le destin. Après les funérailles, où tout le monde ne tarit pas d’éloges sur son père, notamment le charmant Michel, qui se révèle être prêtre, Anne-Lise décide de reprendre l’entreprise familiale, mais à sa manière…

Épisode 2 : Après le décès de son mari, un riche agriculteur beaucoup plus âgé qu’elle, Ophélie se rend à la Maison du Deuil. Cependant, Carole, l’ex-femme du défunt, refuse de laisser la jeune veuve organiser les obsèques et décide de tout prendre en main. Dans ce climat de tensions, Anne-Lise et son équipe vont tenter de gérer au mieux la situation, malgré leur inexpérience et les manigances des Sorda, bien décidés à nuire à leur nouvelle rivale…

