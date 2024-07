Audiences 15 juillet 2024 : « Camping Paradis » leader en hausse, joli score pour Arte

Publicité





Audiences 15 juillet 2024 – C’est TF1 qui est arrivé une nouvelle fois largement en tête des audiences lundi soir avec un épisode inédit de la série « Camping Paradis », qui a été suivi par 4,57 millions de téléspectateurs pour 24,6% de pda. C’est en hausse de 500.000 téléspectateurs en une semaine !





C’est loin devant France 2 et sa soirée « Paris accueille la flamme olympique », qui a intéressé 1,92 million de téléspectateurs pour 10,6% de pda.







Audiences 15 juillet 2024 : les autres chaînes

Arte complète le podium avec la rediffusion du film « Un éléphant, ça trompe énormément », suivi par 1,55 de téléspectateurs pour 8,7% de pda.

France 3 est juste derrière avec la rediffusion du film « L’as des as », qui a captivé 1,53 million de téléspectateurs pour 8,7% de pda.



M6 remonte mais reste faible avec le second numéro inédit de « Show me your voice », qui a intéressé seulement 941.000 téléspectateurs pour 5,2% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie