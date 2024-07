Reportages découverte du 21 juillet 2024 : sommaire et reportages

Publicité





Reportages découverte du 21 juillet 2024











Reportages découverte du 21 juillet 2024 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : Danger : les arnaques au bout du fil

Amélioration de l’efficacité énergétique, installation de panneaux solaires, forfaits internet, compte de formation CPF, magasins de meubles temporaires… Chaque jour, nous sommes assaillis par des centres d’appels déterminés à nous faire dépenser de l’argent et parfois à nous escroquer. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi le parcours de Français victimes de ces arnaques, qui tentent de retrouver leur argent. Réussiront-ils à récupérer les milliers d’euros perdus, parfois en un seul appel téléphonique ?

A 14h50 : Voitures neuves ou d’occasion : attention aux arnaques

L’automobile représente la deuxième plus grande dépense des Français, absorbant entre 10 et 20 % de leurs revenus. Malgré son coût élevé, les Français ne sont pas prêts à renoncer à la voiture, 85 % d’entre eux en possédant une. Certains en profitent pour orchestrer des arnaques. Comment éviter de se faire escroquer lors de l’achat ? Neuf ou d’occasion, quel est le meilleur choix ? Qui sont ceux qui tirent illégalement parti de ce marché ? Nous avons mené l’enquête.

A 16h10 : Enquête sur le marché du faux

En France, la contrefaçon est en constante augmentation. Plus d’un Français sur trois achète des copies en pensant réaliser une bonne affaire, et aucun secteur n’est épargné. Aujourd’hui, tout peut être contrefait, même la pâtisserie. À Nancy, Jean-François se bat contre les imitations de son gâteau phare, le Saint-Epvre, dont la marque est déposée. Dans les Côtes du Rhône, les vignerons s’unissent pour traquer les contrefacteurs qui inondent le marché chinois de faux vins français. Bernard et Baptiste, fabricants de mobilier design, affrontent les grandes enseignes et les sites internet qui copient leurs produits. Avec plus de 5,5 millions de contrefaçons interceptées l’année dernière, les douanes françaises sont sur tous les fronts. À Nice, Marie-Catherine et son équipe travaillent sur une affaire importante. Pendant plus d’un an, nous avons suivi ceux qui ont fait de la lutte anti-contrefaçon leur priorité absolue.



