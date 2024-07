Shannen Doherty, la star de « Beverly Hills », est morte à 53 ans

Publicité





Une bien triste nouvelle ce dimanche avec le décès de Shannen Doherty, l’actrice emblématique des années 90, survenu le 13 juillet des suites d’une longue bataille contre le cancer. Connue pour ses rôles marquants dans les séries télévisées « Beverly Hills 90210 » et « Charmed », Shannen a laissé une empreinte indélébile dans le monde du cinéma et de la télévision.





« C’est avec le cœur lourd que je confirme le décès de l’actrice Shannen Doherty. Le samedi 13 juillet, elle a perdu son combat contre le cancer après de nombreuses années de lutte contre la maladie« , a annoncé sa porte-parole, Leslie Sloane, au magazine américain People.







Née le 12 avril 1971 à Memphis, Tennessee, Shannen Doherty a débuté sa carrière très jeune. Elle s’est rapidement fait remarquer grâce à son talent et sa détermination, décrochant des rôles dans des séries populaires et devenant une icône de la culture pop.

De « Beverly Hills » à « Charmed »

Son rôle de Brenda Walsh dans « Beverly Hills 90210 » a propulsé Shannen au rang de star internationale. Diffusée pour la première fois en 1990, la série est devenue un phénomène culturel, et Shannen, avec son interprétation complexe et touchante, a capté l’attention de millions de téléspectateurs.



Après « Beverly Hills 90210 », Shannen a continué de briller dans la série « Charmed », où elle incarnait Prue Halliwell, l’aînée des trois sœurs sorcières. Son rôle dans cette série à succès a consolidé sa réputation d’actrice talentueuse et polyvalente.

Une bataille courageuse contre la maladie

En 2015, Shannen a révélé qu’elle luttait contre un cancer du sein. Avec courage et résilience, elle a partagé son combat avec ses fans, inspirant de nombreuses personnes à travers le monde. Son attitude positive et sa détermination ont été une source de force pour beaucoup, témoignant de son caractère exceptionnel.

Shannen Doherty laisse derrière elle un héritage cinématographique et télévisuel riche et varié. Sa capacité à incarner des personnages forts et complexes a marqué plusieurs générations. Au-delà de son talent d’actrice, Shannen était également une fervente défenseure de nombreuses causes, notamment la sensibilisation au cancer et la protection des animaux.