66 minutes du 14 juillet : sommaire et reportages ce dimanche (vidéo)

66 minutes du 14 juillet 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous dès 17h10 sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h40 sur la chaîne







66 minutes du 14 juillet 2024, sommaire et extrait vidéo

A 17h40 dans 66 minutes

🔵 À travers les États-Unis

Route 66, Parc de Yellowstone, Grand Canyon… des noms mythiques. Qui n’a jamais rêvé de traverser les Etats-Unis de part en part ? Ce sont plus de 4 700 kilomètres qui séparent New-York à l’est et San Francisco à l’ouest. Entre les deux côtes, une diversité de paysages absolument hallucinante. De la fournaise de la vallée de la mort aux vertes plaines du Midwest en passant par les dizaines de parcs nationaux que comptent les USA, le dépaysement est assuré à chaque instant pour les Français qui se lancent dans ce périple comme Amaury, Stéphanie et leurs trois enfants. Ils vont voyager pendant cinq mois en camping-car d’un bout à l’autre du pays.



🔵 Mon château, ma passion

Sur les huit-cents châteaux à vendre en France, seulement une poignée d’entre eux sont sauvés chaque année par des couples ou des familles. Mais s’improviser châtelains est loin d’être un long fleuve tranquille ! Travaux de restauration, coûts associés à la rénovation, à la préservation des caractéristiques et à l’entretien général, sauver un château peut valoir très cher ! En moyenne, entre 100 000 et 200 000 euros mais le budget peut monter jusqu’à 1 million d’euros. Sans parler des normes à respecter quand il s’agit d’un monument classé historique. Alors comment trouver la bonne façon pour sauver ce qui reste du patrimoine historique ou familial ? Et, une fois rénové, comment rentabiliser les travaux effectués ? Chambres d’hôtes, cérémonies de mariage ou encore espaces de coworking… chacun tente de trouver sa solution !Ces nouveaux propriétaires arriveront-ils à surmonter tous les défis rencontrés ? Comment gérer un tel budget ? Vont-ils réussir à conquérir le cœur du public ?

