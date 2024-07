« Show Me Your Voice » du 15 juillet : les invités ce soir sur M6

Publicité





Ce soir et malgré l’échec d’audience de lundi dernier, « Show Me Your Voice » est de retour sur M6. Retrouvez Issa Doumbia et Elodie Gossuin en compagnie de leurs invités.





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 mais aussi en replay sur M6+.







« Show Me Your Voice » du 15 juillet : principe et invités

Dans ce « game show » unique, un duo de joueurs anonymes devra identifier les mauvais chanteurs parmi 9 candidats mystères.

Ils seront assistés par une équipe de célébrités, comprenant Hélène Ségara, Natasha St Pier, Michèle Bernier, Roman Doduik, Élodie Frégé, Philippe Lellouche, Anne-Sophie Girard, Anggun, et Florent Peyre, ainsi qu’un chanteur invité, comme Anne Sila, Sherifa Luna ou Joyce Jonathan.



Tout au long de la soirée, nos deux joueurs mèneront l’enquête pour éliminer les faux chanteurs, dans l’espoir de choisir un bon chanteur pour le duo final avec le chanteur invité.