Un Si Grand Soleil spoiler : François fait chanter Elisabeth ! (résumé prime du 17 juillet 2024)

Un si grand soleil spoiler, épisode 1441 prime du 17 juillet 2024 – Elisabeth va se retrouver dans une situation compliquée dans votre série quotidienne de TF1 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, François ne va pas hésiter à utiliser le fils d’Elisabeth, Julien Bastide, afin de récupérer la tête de BNL Innovation !





Alors qu’Elisabeth a reçu une photo de Julien en guise de menace, elle confie à Muriel qu’elle pense que ça vient des Laumière…







Et Elisabth a raison puisqu’un peu plus tard, elle reçoit un coup de fil de François. Il lui demande comment elle trouve son fils sur la photo et ajoute qu’il a bonne mine…

Elisabeth insulte François mais il s’en moque et lui annonce qu’il veut la direction du groupe ! Elisabeth va-t-elle céder au chantage des Laumière pour protéger son fils ?



Pendant ce temps là, Alain ne sait rien des soucis d’Elisabeth et râle qu’elle ait oublié la réservation du lieu de leur mariage.

