C à vous du 10 juillet 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 10 juillet 2024, invités et sommaire – Ce mercredi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Futur gouvernement : vers un Premier ministre de droite ? Jean-François Copé, maire Les Républicains de Meaux, est l’invité de C à vous

🔵 Les dîners secrets de la macronie et du RN. On en parle avec Charlotte Chaffanjon, journaliste enquêtrice pour Libération, et co-autrice de l’enquête.



