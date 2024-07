Zone Interdite du 30 juillet : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Zone Interdite du 30 juillet 2024 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce mardi soir sur M6 avec un nouveau numéro inédit du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Bretagne, Normandie : les nouvelles destinations stars de vos vacances ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6







Zone Interdite du 30 juillet « Bretagne, Normandie : les nouvelles destinations stars de vos vacances »

Fini les plages bondées, les tarifs exorbitants et les vagues de chaleur étouffantes de la Méditerranée. Aujourd’hui, la Bretagne et la Normandie s’imposent comme les nouvelles destinations phares pour vos vacances. Avec des fréquentations record, la Bretagne a enregistré plus de 22 millions de nuitées l’an dernier, tandis que la Normandie a attiré près de 50 millions de nuitées ! Ces régions séduisent par leurs paysages authentiques, leur identité régionale marquée et un terroir en perpétuelle évolution. Le temps d’un été, *Zone Interdite* vous dévoile les trésors cachés de ces deux régions aux ressources surprenantes.

En Normandie, trois millions de visiteurs par an se rendent au Mont Saint-Michel, joyau emblématique du département de la Manche. Cet été, une nouveauté fait son apparition : un restaurant gastronomique dirigé par la famille Mauviel, réputée pour ses ustensiles de cuisine haut de gamme. Pour ce lancement, le clan a mis les petits plats dans les grands : la carte est signée par Jean Imbert, ancien candidat de Top Chef, et le chantier a nécessité un matériel livré par hélicoptère.



Loin de l’agitation des côtes, l’arrière-pays normand profite également de l’engouement pour la région. Cela n’a pas échappé à un homme d’affaires parisien, déterminé à redynamiser le petit village de Livarot dans le Calvados, connu pour son fromage emblématique. Hugues Dangy s’est fixé pour objectif de ramener des résidents et des touristes dans ce village typique aux maisons à colombages. Il acquiert et rénove des bâtiments pour ouvrir de nouveaux commerces. Réussira-t-il à relever ce défi ?

La Normandie est également le refuge discret d’une célébrité mondiale du sport. L’ancien basketteur Tony Parker a ouvert les portes de son haras à Quetieville, dans le Calvados. Originaire de Fécamp (Seine-Maritime), l’ex-numéro 9 des San Antonio Spurs s’est lancé dans les courses hippiques. Il ambitionne de briller à l’hippodrome de Deauville avec sa pouliche Ramatuelle. Découvrez un Tony Parker intime et passionné comme vous ne l’avez jamais vu.

L’attrait pour la Normandie et la Bretagne ne se limite pas aux grandes attractions ; ces régions abritent aussi des petits coins de paradis sauvage. Au large du Finistère, la minuscule île de Molène, peuplée de 200 habitants, attire chaque été un grand nombre de visiteurs. Anne-Lise et Samuel sont tombés sous le charme de l’île et ont décidé de tout quitter pour y vivre en famille. Leur défi : ouvrir un gîte avant le début de la saison estivale. Ils devront apprendre à s’adapter à la vie insulaire, avec ses défis et surprises.

La Bretagne, riche en histoire et en identité, célèbre ses traditions chaque été à Concarneau, dans le Finistère. Depuis un siècle, le Festival des Filets Bleus rassemble touristes et locaux pour cinq jours de festivités. Pour la famille Moallic, c’est l’événement incontournable. Chaque année, ils défilent en costumes d’époque. Cette édition est spéciale pour Claire, leur fille de 18 ans, élue reine de Concarneau. Elle parcourra les rues avec ses demoiselles d’honneur et prononcera un discours devant des milliers de personnes. L’émotion promet d’être au rendez-vous…

« Bretagne, Normandie : les nouvelles destinations stars de vos vacances », c’est ce soir dans « Zone Interdite » dès 21h10 sur M6.