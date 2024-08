Publicité





66 minutes du 18 août 2024, sommaire et reportages





A suivre dès 17h40 sur la chaîne







66 minutes du 18 août 2024, sommaire et extrait vidéo

🔵 Madère, le Hawaï de l’Europe

Avec sa végétation luxuriante, ses paysages volcaniques et son soleil qui brille toute l’année, Madère est une destination qui a de quoi séduire. La petite île portugaise située à trois heures de vols de Paris attire chaque année de plus en plus de touristes, beaucoup d’amateurs de nature et de randonnées, mais aussi bon nombre de Français qui décident de s’y installer définitivement pour profiter de la douceur de vivre. C’est à Madère, élue sept années consécutives par un célèbre classement, plus belle île d’Europe qu’est né Cristiano Ronaldo, la légende du football. Cuisinier, agent immobilier ou encore jeunes digital nomades venus télétravailler à Madère, nous avons suivi le quotidien de ces Français qui ont posé leur valise sur la petite Hawaï de l’Atlantique.

🔵 Èze, paradis perché

C’est l’un des villages les plus pittoresques des Alpes-Maritimes. Situé entre Monaco et Nice, Èze est l’un des plus beaux villages de France. Très prisé des touristes, le village dispose d’une vue imprenable à 180 degrés sur la mer Méditerranée. Et s’il est tant aimé des locaux et des touristes, c’est parce qu’il représente le charme de la Côte d’Azur avec un côté ultra-luxe, à l’instar de la Chèvre d’or, un hôtel 5 étoiles, avec sa piscine à flanc de falaise et ses suites ultra-luxueuses. L’établissement tout juste rénové et son restaurant sont une référence dans la région.Mais Èze est également connu pour ses lieux atypiques, comme son jardin botanique à 430 mètres au-dessus de la mer, parmi les plus beaux de France, qui propose des plantes issues des cinq continents. Les habitants ne quitteraient ce paradis perché pour rien au monde et les biens s’arrachent aujourd’hui à prix d’or. Partez à la découverte de ce lieu qui réserve de nombreuses surprises.



